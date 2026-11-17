Coahuila
Realizan congreso médico en Acuña
Médicos y odontólogos participan en un congreso de capacitación con conferencias de expertos de otros estados.
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CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Médicos y odontólogos de Ciudad Acuña participan en un congreso de capacitación que reúne a ponentes de otros estados para presentar temas y conocimientos especializados.
El encuentro contempla dos días de actividades, durante los cuales se desarrollarán diversas conferencias dirigidas a profesionales de la medicina y la odontología.
Carmen Cornelio, directora de la Cámara de Comercio, señaló que actualmente existen cerca de 30 comercios locales relacionados con el sector médico.
Indicó que, mediante estos congresos, se busca fortalecer e incrementar el aprendizaje de los médicos locales.
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