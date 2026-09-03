Calor dispara problemas de piel en mascotas en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad han incrementado las consultas veterinarias por problemas de piel en mascotas.

El médico veterinario Leopoldo Chavarría señaló que es fundamental mantener cuidados constantes para prevenir afectaciones en los animales durante los periodos de calor.

Indicó que, en algunos casos, mantener húmedas de manera constante las áreas donde permanecen las mascotas puede resultar contraproducente y favorecer la aparición de problemas en la piel, por lo que recomendó procurar espacios limpios, ventilados y adecuados para los animales.

Chavarría también destacó la importancia de mantener una atención constante y acudir al veterinario ante cualquier signo de enfermedad o cambio en el comportamiento de las mascotas, debido a que las condiciones de calor pueden favorecer la deshidratación.

Recomendaciones para el cuidado de mascotas

El especialista exhortó a los propietarios a proporcionar agua fresca y mantener a los animales en lugares con sombra y buena ventilación, especialmente durante las horas de mayor temperatura.