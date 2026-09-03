Banco de Alimentos lleva apoyo a familias de Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. – Familias de Zaragoza tuvieron acceso a una jornada de apoyo alimentario con la llegada del Banco de Alimentos al municipio, actividad que busca contribuir a la economía de los hogares y facilitar el acceso a productos básicos.

Durante la jornada se puso a disposición de la población apoyo alimentario, por lo que se hizo un llamado a las familias interesadas a acudir y aprovechar este beneficio.

La jornada de apoyo alimentario busca aliviar la economía familiar.

Para los hogares que atraviesan por dificultades económicas, este tipo de apoyos representan una alternativa para reducir parte de los gastos destinados a la alimentación y contar con productos básicos para el consumo familiar.

La actividad también permite fortalecer los vínculos de apoyo entre distintos sectores de la comunidad, especialmente en momentos en que el costo de los productos de la canasta básica representa una preocupación para muchas familias.

Las personas que acudieron a la jornada pudieron recibir el apoyo disponible con la finalidad de llevar alimentos a sus hogares y contar con un respaldo adicional para cubrir sus gastos cotidianos.

Familias en Zaragoza se benefician con productos básicos esenciales.

Este tipo de jornadas representa una alternativa para las familias que buscan hacer rendir sus ingresos y atender las necesidades básicas de sus hogares.