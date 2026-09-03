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Coahuila

Fiscalía General del Estado, se suma a tendencia "Pet Friendly"

El edificio de la Fiscalía en la Región Centro muestra un distintivo que resalta su enfoque amigable con las mascotas.

Por Brenda Rebolloso - 03 septiembre, 2026 - 12:00 p.m.
El edificio de la Fiscalía General del Estado lució el distintivo "Pet Friendly" en sus instalaciones de la Región Centro.
El edificio de la Fiscalía General del Estado lució el distintivo "Pet Friendly" en sus instalaciones de la Región Centro.
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      MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado en la Región Centro parece haberse sumado a la tendencia "Pet Friendly", al lucir un peculiar distintivo en su edificio.

      El logotipo, colocado en las instalaciones de la dependencia, incorpora la leyenda "Pet Friendly", detalle que llamó la atención de quienes acudieron al inmueble para realizar trámites o diligencias.

      El curioso distintivo destaca entre la imagen habitual del edificio y generó comentarios entre quienes transitan por el sector.

      Entre investigaciones, trámites y diligencias, la Fiscalía General del Estado dejó claro, al menos

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