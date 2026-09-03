Fiscalía General del Estado, se suma a tendencia "Pet Friendly"

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado en la Región Centro parece haberse sumado a la tendencia "Pet Friendly", al lucir un peculiar distintivo en su edificio.

El logotipo, colocado en las instalaciones de la dependencia, incorpora la leyenda "Pet Friendly", detalle que llamó la atención de quienes acudieron al inmueble para realizar trámites o diligencias.

El curioso distintivo destaca entre la imagen habitual del edificio y generó comentarios entre quienes transitan por el sector.

Entre investigaciones, trámites y diligencias, la Fiscalía General del Estado dejó claro, al menos