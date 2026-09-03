Convocan a marcha por el agua este sábado en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. – Una marcha pacífica por el tema del agua se llevará a cabo este sábado 5 de septiembre en Zaragoza, por lo que se está convocando a la ciudadanía a participar y expresar sus inquietudes en torno a la situación del servicio.

La movilización es promovida por Fernando Domínguez Hernández, quien hizo un llamado a los habitantes del municipio para sumarse de manera pacífica y hacer escuchar su postura respecto a una problemática que se encuentra entre las principales preocupaciones de las familias.

Detalles de la marcha

El punto de reunión será la Placita de Zaragoza, donde los participantes se concentrarán antes de iniciar el recorrido, programado para las 19:00 horas.

La marcha avanzará por las calles del municipio hasta llegar a la Plaza Melchor Ocampo, frente a la Presidencia Municipal, lugar establecido como punto de conclusión de la movilización.

Convocatoria a la ciudadanía

La convocatoria busca reunir a ciudadanos interesados en participar de manera ordenada y pacífica, con el propósito de expresar públicamente sus inquietudes relacionadas con el acceso y suministro de agua.

Los organizadores reiteraron la invitación a la población para participar respetando el carácter pacífico de la movilización y mantener una actitud de respeto durante el recorrido.