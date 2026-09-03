Inquietud en Ayuntamiento de Nava por presuntos recortes salariales

NAVA, COAH. – Inconformidad entre trabajadores del Ayuntamiento de Nava ha generado una serie de ajustes salariales registrados durante los últimos días, situación que ha despertado preocupación entre empleados de distintas áreas.

De acuerdo con información proporcionada por trabajadores, algunos directores municipales que anteriormente percibían alrededor de 16 mil pesos mensuales habrían pasado a recibir aproximadamente 13 mil 500 pesos, mientras que personal de otras áreas también habría registrado reducciones en sus percepciones.

Los empleados consultados señalaron que estos cambios representan un impacto importante para sus ingresos familiares, principalmente para quienes dependen de su salario para cubrir gastos cotidianos, servicios y compromisos económicos.

Inquietud por los motivos de los ajustes

Entre el personal existe inquietud por conocer los motivos de los ajustes y la manera en que fueron determinados, por lo que algunos trabajadores consideran necesario que exista mayor claridad sobre las medidas y sus alcances.

La situación ha generado comentarios entre empleados municipales, quienes reconocen que las condiciones económicas pueden llevar a las administraciones a realizar modificaciones presupuestales, pero consideran importante que cualquier cambio sea comunicado oportunamente al personal.

Expectativa de información adicional

Hasta el momento, la información disponible corresponde a los señalamientos realizados por trabajadores, por lo que se espera que puedan conocerse mayores detalles sobre los ajustes aplicados y las razones que llevaron a modificar las percepciones de algunos empleados.