"Exigen devolución de 2.9 mdp o cárcel para empleada de Casa Edith"

Monclova, Coahuila.– El abogado Jorge Garza, representante legal de la empresa Casa Edith, aseguró que ya fueron presentadas pruebas ante la Fiscalía General del Estado en contra de una trabajadora identificada como Elisa N., a quien se le atribuye un presunto esquema de robo y abuso de confianza que habría generado un daño patrimonial cercano a los 2.9 millones de pesos.

De acuerdo con la versión del litigante, la investigación interna inició hace aproximadamente seis meses tras detectarse inconsistencias en los cortes de caja de la tienda, un negocio con más de 60 años de operación en la ciudad.

Garza sostuvo que la indagatoria derivó en una auditoría contable especializada que revisó movimientos financieros de hasta tres años atrás, periodo en el que —según dijo— se habrían identificado faltantes constantes que en conjunto alcanzarían un promedio mensual cercano a los 100 mil pesos.

El abogado afirmó que la trabajadora señalada contaba con más de 20 años de antigüedad y era considerada persona de confianza, encargada de realizar cortes de caja, lo que habría permitido —según la acusación— operar un mecanismo en el que parte del efectivo de ventas no era reportado.

Asimismo, señaló que el caso se fortaleció con la revisión de videograbaciones internas, en las que presuntamente se observa la sustracción de dinero en efectivo, lo que dio pie a la detención de la empleada el pasado sábado al mediodía.

"Hay elementos suficientes para acreditar el robo y el abuso de confianza. No se trata de un hecho aislado, sino de un patrón que se venía presentando desde hace años", expuso el abogado.

Acciones de la autoridad

Jorge Garza también indicó que, tras el aseguramiento, se han recibido amenazas en redes sociales contra los propietarios y el establecimiento, por lo que advirtió que podrían emprender acciones legales contra quienes resulten responsables de intimidaciones o posibles actos de violencia.

Respecto al negocio, la representación legal aseguró que Casa Edith reanudó operaciones este lunes, aunque todo el personal se encuentra bajo revisión interna como parte de la continuidad de la auditoría.

El caso permanece en manos de la autoridad ministerial, mientras la defensa de la empresa insiste en que existen elementos suficientes para sostener la acusación.