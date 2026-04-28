Múzquiz participa hoy en la etapa estatal de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales

Múzquiz, Coah.- El Gobierno Municipal de Múzquiz informa que este día se lleva a cabo la participación de estudiantes de nivel secundaria en la etapa estatal de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, en la ciudad de Monclova.

Las y los alumnos representantes del municipio compiten en diversas disciplinas deportivas, entre las que destacan: atletismo en las ramas femenil y varonil, fútbol 5 femenil, voleibol varonil, básquetbol varonil, así como handball en ambas ramas.

Cabe destacar que la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez brindó el apoyo de transporte para el traslado de las y los estudiantes, reafirmando su compromiso con el impulso al deporte y el desarrollo de la juventud muzquense.

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La alcaldesa apoya a los jóvenes deportistas

En representación de la alcaldesa, asiste el profesor Gerardo Múzquiz Loo, Director de Fomento Deportivo, quien brinda el respaldo y acompañamiento a las y los jóvenes deportistas. Asimismo, se cuenta con la presencia del profesor Feliciano Ramírez Becerra, coordinador regional del deporte en el nivel de secundaria, y de la Dra. Ana Luisa Sánchez Aldaba, directora de la Escuela Secundaria General "Gral. Lucio Blanco".

Compromiso del Gobierno Municipal con el deporte

El Gobierno Municipal reconoce el esfuerzo, disciplina y dedicación de cada uno de los estudiantes que hoy representan con orgullo a Múzquiz, reiterando su compromiso de seguir impulsando el deporte como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de la juventud.

¡Mucho éxito a nuestras y nuestros atletas!