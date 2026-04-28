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Coahuila

Múzquiz participa hoy en la etapa estatal de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo de la juventud muzquense.

Teresa Muñoz
Por Teresa Muñoz - 28 abril, 2026 - 01:00 p.m.
Múzquiz participa hoy en la etapa estatal de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales

Múzquiz, Coah.- El Gobierno Municipal de Múzquiz informa que este día se lleva a cabo la participación de estudiantes de nivel secundaria en la etapa estatal de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, en la ciudad de Monclova.

Las y los alumnos representantes del municipio compiten en diversas disciplinas deportivas, entre las que destacan: atletismo en las ramas femenil y varonil, fútbol 5 femenil, voleibol varonil, básquetbol varonil, así como handball en ambas ramas.

Cabe destacar que la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez brindó el apoyo de transporte para el traslado de las y los estudiantes, reafirmando su compromiso con el impulso al deporte y el desarrollo de la juventud muzquense.

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La alcaldesa apoya a los jóvenes deportistas

En representación de la alcaldesa, asiste el profesor Gerardo Múzquiz Loo, Director de Fomento Deportivo, quien brinda el respaldo y acompañamiento a las y los jóvenes deportistas. Asimismo, se cuenta con la presencia del profesor Feliciano Ramírez Becerra, coordinador regional del deporte en el nivel de secundaria, y de la Dra. Ana Luisa Sánchez Aldaba, directora de la Escuela Secundaria General "Gral. Lucio Blanco".

Compromiso del Gobierno Municipal con el deporte

El Gobierno Municipal reconoce el esfuerzo, disciplina y dedicación de cada uno de los estudiantes que hoy representan con orgullo a Múzquiz, reiterando su compromiso de seguir impulsando el deporte como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de la juventud.

¡Mucho éxito a nuestras y nuestros atletas!

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