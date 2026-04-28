Accidente de tráileres causa caos vehicular en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.– Un choque por alcance entre dos tráileres registrado en el kilómetro 25 de la carretera libre a Monterrey generó un importante congestionamiento vehicular la mañana de este martes.

El accidente ocurrió en el carril de baja velocidad, lo que obligó a la movilización de cuerpos de emergencia. Paramédicos brindaron atención a uno de los conductores en el lugar; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

Tras el impacto, uno de los tanques de combustible de las unidades resultó dañado, provocando un derrame de diésel sobre la carpeta asfáltica. La situación fue controlada por los equipos de auxilio mediante la aplicación de material absorbente, evitando mayores riesgos para los automovilistas.

Durante las labores de atención y limpieza, la circulación se vio reducida a un solo carril, lo que ocasionó tráfico lento en la zona.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del incidente, coordinando las maniobras para el retiro de las unidades siniestradas y el restablecimiento total del flujo vehicular.