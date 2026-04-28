Alumno es enviado a clases a distancia tras amenazar con navaja a compañeros;

Un estudiante de la Secundaria Emiliano Zapata fue canalizado a clases en modalidad a distancia y a atención psicológica, luego de que presuntamente amenazara con una navaja a algunos de sus compañeros dentro del plantel.

De acuerdo con Abraham Segundo González, subdirector de Servicios Educativos en la región Centro, el menor está siendo atendido por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONNIF) y se le brinda acompañamiento psicológico, mientras se analiza su entorno familiar y las circunstancias que rodearon el hecho.

El funcionario señaló que el caso ha sido difundido en redes sociales de manera exagerada, lo que ha generado interpretaciones incorrectas sobre lo ocurrido.

"Antes de satanizarlo, hay que mencionar que era un muchacho que en la investigación nos sale que no había tenido conductas de este tipo; no sabemos si afuera lo amenazan o si hay otras situaciones. Es un muchacho que nos están pidiendo ayuda", expresó.

También confirmó que sí existía un arma blanca involucrada, aunque aún no se determina el motivo por el cual el estudiante la portaba.

"Recibimos el reporte y fueron unas compañeras quienes lo hicieron, pero se está investigando. Sí existía un arma blanca, pero no sabemos por qué, y es lo que estamos investigando", añadió.

Acciones de la autoridad

Suman seis alumnos enviados a clases virtuales por distintas situaciones. Las autoridades educativas hicieron un llamado a madres y padres de familia para revisar mochilas y estar atentos a la conducta de sus hijos, además de evitar la estigmatización de los menores involucrados.

"No sabemos lo que el adolescente esté pasando o viviendo; nuestro deber es ayudarlo y orientarlo", enfatizó el funcionario.

El estudiante permanecerá en clases a distancia como parte del protocolo de seguridad implementado, sin que ello implique la pérdida de su derecho a la educación.

Su reincorporación al plantel dependerá de su evolución en las sesiones psicológicas.

Finalmente, se informó que en total suman seis alumnos enviados a clases virtuales por distintas situaciones, algunas consideradas leves y otras graves, incluyendo conductas relacionadas con retos difundidos en redes sociales.