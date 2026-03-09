Contactanos
Llevan convivencia y mensaje de solidaridad a internas del Cereso femenil

Integrantes de "Mi Pasión es Ayudar" visitan el centro penitenciario en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Por Angel Garcia - 09 marzo, 2026 - 10:39 a.m.
      Ciudad Acuña, Coahuila.– En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, integrantes de la asociación Mi Pasión es Ayudar realizaron una visita al Cereso femenil de la ciudad para convivir con las internas.

      Durante la jornada se llevó a cabo un encuentro en el que las visitantes compartieron alimentos, organizaron una lotería con premios y transmitieron un mensaje de solidaridad para las mujeres que se encuentran en el lugar.

      La licenciada Brenda Martínez destacó la importancia de brindar apoyo y cercanía a las internas, señalando que este tipo de acciones permiten ofrecerles calor humano y demostrarles que no están solas.

      La importancia del apoyo emocional

      En la actividad estuvieron presentes la subsecretaria de Gobierno, Sonia Villarreal; la coordinadora regional del IEEA, Brenda Martínez; la coordinadora municipal del IEEA, Carolina de Hoyos, así como integrantes de la asociación Mi Pasión es Ayudar, entre ellas Lucero Álvarez, Abigail García y Argentina Pérez.

      Actividades de convivencia en el Cereso

      Los organizadores señalaron que este tipo de convivencias se han vuelto recurrentes, con el objetivo de fortalecer el apoyo y la unión entre mujeres, especialmente en fechas significativas como el 8 de marzo.

