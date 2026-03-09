Autoridades estatales llevan plática preventiva sobre violencia a secundaria en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Elementos de seguridad del estado impartieron una plática preventiva a estudiantes de la secundaria número 1, enfocada en el tema de la violencia escolar y familiar.

Durante la actividad, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) brindó información a los jóvenes sobre las distintas formas de violencia y la manera en que pueden actuar o buscar ayuda ante situaciones de riesgo.

Acciones de la autoridad

Las autoridades señalaron que este tipo de acercamientos forman parte de una estrategia preventiva para fortalecer la cultura de la denuncia y la concientización entre la población estudiantil.

En la charla se abordaron aspectos relacionados con la orientación y sensibilización de los estudiantes sobre problemáticas que pueden presentarse tanto dentro de los planteles educativos como en el entorno familiar.

La AIC informó que continuará acercándose a la ciudadanía en distintos sectores de la comunidad con el objetivo de prevenir situaciones de violencia y fortalecer la seguridad.

Impacto en la comunidad

Estas acciones buscan contribuir a la reducción de incidentes registrados en las afueras de escuelas secundarias, así como conflictos que se originan en los hogares.