SE PREVÉN LLUVIAS, VIENTOS INTENSOS Y POSIBLE GRANIZO EN COAHUILA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 9 de marzo de 2026.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada, en interacción con el Frente Frío número 40, se desplazará sobre el norte del país, lo que generará lluvias, vientos fuertes y condiciones de inestabilidad atmosférica en diversas regiones de Coahuila.

De acuerdo con el pronóstico, de lunes a miércoles se prevén los siguientes efectos:

Lunes:

Se esperan intervalos de chubascos y lluvias dispersas, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, principalmente durante la tarde y noche.

Martes y miércoles:

Con la llegada del Frente Frío número 40 se pronostican vientos fuertes a muy fuertes, lluvias de mayor intensidad, tormentas eléctricas y posible granizo.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico general para el estado contempla:

* Intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

* Vientos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h.

* Posible formación de torbellinos o tornados, principalmente en la región norte del estado.

* Reducción de visibilidad, caída de ramas o estructuras ligeras y encharcamientos urbanos.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones y atender las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones ante lluvias y vientos fuertes

* Asegurar techos, láminas, lonas y objetos que puedan desprenderse por efecto del viento.

* Retirar macetas, muebles y objetos de balcones, azoteas o patios que puedan caer o ser proyectados.

* Evitar estacionar vehículos bajo árboles, postes o estructuras inestables.

* Conducir con precaución, ya que la lluvia puede reducir la visibilidad y el viento afectar la estabilidad de los vehículos.

* Durante tormentas eléctricas, evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas.

* En caso de torbellinos o remolinos, resguardarse en un lugar seguro, preferentemente en la planta baja de una construcción sólida y en una habitación sin ventanas.

* Mantenerse atento a los avisos meteorológicos y a las indicaciones de las autoridades.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente a la población.

En caso de emergencia, llame al 911.