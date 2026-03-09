Monarcas se corona campeón en la liga de futbol rápido femenil

Ciudad Acuña.– El equipo de Monarcas volvió a demostrar su dominio en la liga de futbol rápido femenil al coronarse nuevamente campeón dentro de la categoría Élite.

La final se disputó con gran intensidad, luego de una temporada exitosa para ambos conjuntos, donde Monarcas logró imponerse con marcador de 4-0 sobre el equipo de Canteras.

Aunque el arranque del encuentro fue pausado, el conjunto campeón consiguió tomar el control del partido para asegurar la victoria y levantar el título.

Detalles del campeonato

El triunfo reafirma el buen momento que atraviesa Monarcas dentro de la liga, donde se ha mantenido como uno de los equipos favoritos al llegar de manera constante a las finales en cada temporada.

Crecimiento de la liga de futbol rápido

La liga de rápido femenil continúa consolidándose como una competencia fuerte y competitiva, con equipos que mantienen un alto nivel en cada torneo.