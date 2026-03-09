Emite comunicado joven apodada "#LadyRelojes" tras señalamientos por presunta estafa a empresarios

Ramos Arizpe, Coahuila.- La joven Verónica Marlén Nájera Hernández difundió un comunicado dirigido a la opinión pública luego de que en días recientes su nombre circulara ampliamente en redes sociales y algunos medios de comunicación tras ser señalada por presuntamente estafar a empresarios de Saltillo mediante la venta de relojes de lujo.

El caso generó polémica en internet, donde usuarios comenzaron a referirse a ella con el apodo de "#LadyRelojes", etiqueta que se viralizó mientras se difundían diversas versiones sobre los hechos.

Comunicado de Verónica Nájera

En el documento fechado el 5 de marzo en Ramos Arizpe, Nájera Hernández aseguró que la información difundida sobre su persona no corresponde a la realidad, y afirmó que tras el proceso correspondiente ante las autoridades quedó claro que no existe responsabilidad de su parte en los señalamientos realizados.

"Actualmente me encuentro en libertad, lo cual confirma que la información que circuló públicamente fue incorrecta, incompleta o interpretada de manera equivocada", señala en el comunicado.

La joven también expresó respeto hacia las instituciones y dijo confiar en el debido proceso, el cual —según indicó— permitió esclarecer los hechos y demostrar su inocencia.

Reacciones y apoyo

Asimismo, reconoció que la situación ha sido complicada para ella y su familia, por lo que agradeció a las personas que le brindaron apoyo y a quienes esperaron a conocer la versión completa antes de emitir un juicio.

Finalmente, hizo un llamado a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales a actuar con responsabilidad y evitar la difusión de rumores o información no verificada que pueda afectar la integridad y tranquilidad de las personas.

"Mi prioridad es continuar con mi vida, enfocarme en mi bienestar personal y seguir adelante junto a mi familia", concluye el documento.