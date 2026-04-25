PRI en Acuña celebra a las madres con convivio y lotería mexicana

Ciudad Acuña, Coahuila.– En el marco de la cercanía del Día de las Madres, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Acuña organizó un convivio para reconocer a las mujeres, el cual incluyó una lotería mexicana con amplia participación.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Sección 38, donde se registró un lleno total por parte de madres de familia y simpatizantes del partido, quienes acudieron para disfrutar de una tarde de esparcimiento.

El presidente del PRI en Acuña, Salvador José Cano, destacó la importancia de reconocer el papel de las madres en la sociedad, por lo que se decidió adelantar el festejo con actividades recreativas dirigidas a este sector.

Durante la jornada se realizaron dinámicas de lotería mexicana con premios especiales, lo que generó un ambiente festivo entre las asistentes, quienes participaron activamente en cada una de las rondas.

Con este tipo de actividades, el organismo político busca fortalecer la convivencia con la ciudadanía y brindar espacios de recreación para las familias de la localidad.