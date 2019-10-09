Convoca el comercio a participar en "Buen Fin"

El vicepresidente de la cámara Nacional de Comercio, de Acuña, Saul García Ibarra, exhortó a aprovechar el programa del Buen Fin, ya que -dijo- es una buena oportunidad para impulsar la economía de la ciudad, donde lo que los comerciantes y consumidores pueden promover son sus productos con buenos descuentos.

“Noviembre es el mes en el que la mayoría de la gente percibe más ingresos que durante el año, y es el mes en el que el comercio tiene mayor disposición para que el consumidor tenga ahorros”, es un programa en el que el objetivo es ganar-ganar”, agregó.

La gente puede gastar su dinero de la forma más eficiente, en productos que necesita para su hogar, incluso anticipándose y adquiriendo artículos que se usan para fiestas de diciembre y regalos.

Refirió que el programa Buen Fin, sigue siendo opcional y abierto para el comerciante en general, sin que signifique que sea obligatorio participar en este tipo de eventos.

Invitó a los comerciantes de cualquier giro a acudir a las instalaciones de la CANACO, donde se les dará de alta como participante, entregándoles los posters que deberán colocar en sus establecimientos y la guía detallada para ofertar los porcentajes de descuentos en sus productos.

García Ibarra, mencionó que hay comerciantes que, al concluir este periodo del Buen Fin, extienden sus ofertas por varios fines de semana, aprovechando la derrama que se registra en sus negocios.

Hizo énfasis en el hecho de que los que viven en Acuña, deben de fortalecer la economía de la ciudad, consumiendo en todos los establecimientos locales, ya que el dinero que ingresa a los mismos, se invierte en el pago de los propios trabajadores, reflejándose en la economía de sus familias.

Afirmó, que la CANACO también será vigilante de que no se registren abusos en perjuicio de los consumidores, además actuará como mediadora, para que se reflejen beneficios en favor de los acuñenses.

Saul García Ibarra, vicepresidente de la CANACO en Acuña.