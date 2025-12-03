Inicia registro para el programa 65 y Más en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Con el inicio de diciembre, el Gobierno Federal abrió la convocatoria para que adultos mayores puedan inscribirse al programa 65 y Más, cuyo registro permanecerá activo hasta el 13 de diciembre.

Requisitos para inscribirse al programa 65 y Más

Las autoridades informaron que las personas interesadas deberán presentar copia de su INE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio reciente para completar el trámite. El programa continúa recibiendo a nuevos beneficiarios siempre que cumplan con el requisito de edad.

Aumento en la afluencia de adultos mayores para el registro

Personal encargado del proceso señaló que la afluencia de adultos que buscan integrarse al padrón se incrementó desde el primer día de registro.