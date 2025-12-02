Monclova recibe nuevas unidades de policía para mejorar la seguridad

Con una inversión superior a 51 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado del gobernador Manolo Jiménez Salinas, entregó cuatro nuevas unidades a la Policía Municipal, además de un vehículo táctico Black Mamba y dos camionetas F-350 equipadas con tecnología de monitoreo móvil para fortalecer las operaciones del Grupo de Reacción Centro (GRC).

Previo al informe del alcalde de Monclova, se realizó este acto al exterior del Teatro de la Ciudad, donde se dio a conocer que estas unidades se suman a las 10 patrullas entregadas durante el primer semestre del año, reforzando de manera significativa la capacidad de respuesta y vigilancia en Monclova y la Región Centro-Desierto.

El fortalecimiento de la corporación incluye una inversión paralela de más de 40 millones de pesos en 400 cámaras de vigilancia de alta tecnología, además de la habilitación de 28 Puntos Violetas con cámaras 360, reconocimiento facial y botones de pánico.

Asimismo, avanza la construcción del Centro Integral de Seguridad (CEIS), donde se aplican 15 millones de pesos, sumando infraestructura estratégica para la prevención y atención de emergencias.

Las dos unidades F-350, equipadas con cabina de control, cámaras de largo alcance y drones, estarán destinadas al Grupo de Reacción Centro-Desierto, ampliando su capacidad de operación en zonas urbanas y rurales.

El alcalde informó que el número de elementos pasó de 227 a 301 policías, con la meta de llegar a 440 efectivos para 2027, conforme a lo establecido por el Secretariado Ejecutivo Nacional. Además, se aplicó la primera homologación salarial, acompañada de mejores prestaciones, nuevos uniformes y programas de capacitación.

"El compromiso de nuestros policías con Monclova es enorme; su valentía y entrega representan un verdadero acto de servicio y amor por la ciudad", expresó Villarreal.

El GATEM, ahora transformado en Grupo de Reacción Centro, creció de 25 a 65 elementos, quienes reciben pago estatal y bono de riesgo otorgado por los municipios.

¿Cómo se fortalecerá la seguridad en Monclova?

Villarreal destacó que esta estrategia se basa en una coordinación amplia entre ciudadanía, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal para blindar la región. "Sabemos que cada patrulla, cada policía bien equipado y cada vecino participando son piezas de un mismo motor: el motor que mantiene a Monclova en orden y paz", afirmó.

El alcalde reiteró que la protección de las familias monclovenses es la responsabilidad más grande de su gobierno: "Aquí en Monclova, proteger a nuestras familias es mi mayor responsabilidad y mi mayor orgullo. Lo vamos a seguir haciendo juntos, con estrategia y determinación."

Con una inversión conjunta, municipal y estatal, que supera los 150 millones de pesos, Monclova se consolida como referente del Modelo de Seguridad Coahuila, destacando el compromiso firme del municipio. "Porque aquí en Coahuila y en Monclova, en seguridad ni un paso atrás. Así arrancamos el motor del cambio en seguridad", concluyó el alcalde.