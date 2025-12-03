REPUVE sigue cerrado en Ciudad Acuña y trámites quedarían detenidos hasta 2026

Ciudad Acuña, Coah.– El módulo del Registro Público Vehicular (REPUVE) continúa cerrado y sin fecha definida para reanudar trámites, lo que mantiene en pausa la atención a automovilistas que buscan regularizar sus placas.

Impacto del cierre del REPUVE en automovilistas

Abraham Díaz, encargado del área, señaló que no han recibido nuevas indicaciones sobre la continuidad del programa. Durante 2025, el REPUVE operó únicamente de enero a abril y posteriormente en octubre y noviembre, periodos en los que se logró avanzar en la regularización pendiente.

De acuerdo con Díaz, se han recaudado alrededor de 1.8 millones de pesos, a los que se sumarán cerca de 800 mil pesos obtenidos en la recta final del año, para un total aproximado de 2.6 millones. Estos recursos serían destinados a obras públicas, aunque representan una cifra considerablemente menor a la de 2024, cuando el programa generó cerca de 9.6 millones de pesos.

Recursos recaudados por el REPUVE en 2025

Mientras no haya nuevas disposiciones, las oficinas permanecerán cerradas y se prevé que cualquier reactivación o respuesta oficial llegue hasta 2026.