Manolo Jiménez respalda informe de Carlos Villarreal en Monclova

Al acompañar a Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova, en su primer informe de resultados, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró su total respaldo y compromiso de trabajo coordinado con este municipio y con las y los alcaldes de la región Centro Desierto para seguir desarrollando proyectos, programas y obras que impacten de manera positiva en la calidad de vida de sus habitantes.

"Estuvimos en el Primer Informe de Gobierno de nuestro amigo Carlos Villarreal, alcalde de Monclova. Este gran municipio se sigue fortaleciendo con rumbo, orden y con resultados a favor de las y los monclovenses. ¡Muchas felicidades! Juntos, seguiremos construyendo en equipo porque Monclova es clave en el desarrollo del presente y futuro de Coahuila", destacó el gobernador.

El mandatario estatal agregó que en esta región de Coahuila existe un trabajo coordinado y simultáneo que fortalece cada uno de los municipios de la región Centro-Desierto de nuestro Estado.

Reconoció y felicitó el trabajo de todo el equipo del municipio de Monclova, así como el trabajo en equipo con las y los empresarios de la región que, gracias a ello, muchas empresas están confiando en la región como destino de sus inversiones.

En ese sentido, durante esta ceremonia se anunció la llegada a Monclova de la empresa Yura, la cual invertirá más de 300 millones de pesos y la generación de mil 300 empleos.

Manolo Jiménez mencionó que cuando se trabaja en equipo se logran mejores resultados, por lo que destacó que para su gobierno es de gran ayuda cuando se tienen a alcaldes y alcaldesas comprometidos con sus comunidades, como en Monclova y en la región Centro Desierto.

"Ese trabajo en equipo entre municipio y Estado ha sido fundamental para que podamos tener buenos indicadores y resultados en cada uno de los municipios de nuestro Estado", indicó.

Expresó que algo que ha distinguido a su gobierno es el andar permanentemente en todo el Estado, llevando diferentes proyectos, programas y obras a todas las regiones de Coahuila.

De igual manera, Jiménez Salinas destacó que gracias a este trabajo en equipo, Coahuila es hoy la frontera más segura del país, y el segundo estado más seguro de México.

Señaló que se seguirá fortaleciendo el blindaje de Coahuila con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, y que se continuará con el trabajo en infraestructura, programas sociales y desarrollo económico en todas las regiones de Coahuila.

"Monclova y la región Centro Desierto de Coahuila son mucho más grandes que cualquier partido político. Por eso aquí no vamos ni para la izquierda ni para la derecha; aquí vamos puro para adelante. Aquí somos punto central, punto de encuentro", mencionó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Carlos Villarreal Pérez alcalde de Monclova, durante su primer informe destacó los resultados en temas como seguridad, infraestructura, desarrollo económico y obras sociales, y reconoció y agradeció el respaldo de Manolo Jiménez en cada proyecto, obra y decisión en beneficio de la región Centro Desierto.

"Gracias gobernador por tu respaldo y visión por llevar a Coahuila al siguiente nivel", expresó.

Además, como muestra de la unidad y trabajo conjunto, las alcaldesas y alcaldes de la región Centro Desierto entregaron de manera simbólica al gobernador Manolo Jiménez sus respectivos informes de gobierno.

Daniela Elizabeth Duran Soto, de Escobedo; Fernando Juárez Santos, de Candela; Yolanda García Valdez, de Abasolo; Elías Portillo Vásquez, de Sierra Mojada; Víctor Manuel Leija Vega, de Cuatro Cienegas; Yésica Isabel Sifuentes Zamora, de Castaños; Sara Irma Pérez Cantú, de Frontera; Adriana Valdez López, de Ocampo; Jesús Javier Flores, de San Buenaventura; María Alejandra Huerta, de Nadadores; Magdalena Ortiz Pizarro, de Lamadrid; y Andrea Wendolin Ovalle, de Sacramento.