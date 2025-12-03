Talento local brilla en la primera edición de ´Allende Canta

ALLENDE, COAH.– La primera edición del concurso "Allende Canta" reunió a 14 artistas locales, cuyas edades iban desde los 9 y hasta más de 50 años, quienes demostraron su talento y pasión por el canto ante un público que respondió con entusiasmo.

La presencia de familias y asistentes creó un ambiente cálido y comunitario que fortaleció el espíritu cultural del evento, organizado por la Casa de la Cultura y recibido con gran aceptación entre los habitantes.

Participación destacada de artistas locales en Allende

En esta edición debut, Rogelio D. García Fuentes obtuvo el primer lugar, mientras que Ximenah González Flores y Carlos E. Peña González se llevaron el segundo y tercer sitio, respectivamente.

El jurado del concurso Allende Canta y sus decisiones

El éxito del concurso fue atribuido al trabajo del equipo organizador, encabezado por el profesor Felipe Eduardo Urista Dávalos y la ciudadana Glady Meneses, así como al profesionalismo del jurado integrado por Ana Cristina Tijerina, Ismael Lira López y Jesús Eduardo Villasana Esparza.

Ambiente familiar y cultural en el evento Allende Canta

El evento no solo destacó por el talento de los participantes, sino también por el apoyo de la comunidad, que se unió para celebrar la música y la cultura en Allende, Coahuila.