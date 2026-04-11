Corredor de Ciudad Acuña competirá en maratón internacional en París

Ciudad Acuña.– Un corredor acuñense se alista para participar en un maratón internacional que se celebrará en París, donde buscará medirse ante competidores de alto nivel.
Se trata del coach Marco Trujillo, responsable del Club Fuentes de Vida, quien será el encargado de representar a esta frontera en la justa atlética programada para el próximo domingo 12 de abril.
Para cumplir con este compromiso, el atleta partió desde el aeropuerto de San Antonio con destino a Europa, donde tomará parte en el Maratón París 2026.
Experiencia de Marco Trujillo en maratones anteriores
El entrenador cuenta con experiencia en este tipo de competencias, ya que previamente ha participado en otros maratones, logrando buenos tiempos que le han permitido consolidar su preparación.
Oportunidad de aprendizaje en el maratón de París
Trujillo destacó que competir en el extranjero representa una oportunidad importante de aprendizaje, además de servir como parámetro para medir su nivel frente a corredores internacionales.