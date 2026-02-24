Corto circuito provoca incendio en cine de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron la mañana de este martes un incendio registrado en el cine de una plaza comercial de la localidad, el cual fue provocado por un corto circuito.

La movilización se dio luego de que personal de seguridad del centro comercial detectara humo en el establecimiento y realizara de inmediato el reporte a los cuerpos de emergencia, lo que permitió una respuesta oportuna.

Acciones de la autoridad

Al arribar al sitio, los bomberos lograron controlar la situación en cuestión de minutos, evitando que el fuego se propagara a otras áreas del negocio.

Tras la revisión correspondiente, se informó que el siniestro se originó por un corto circuito que únicamente alcanzó una máquina para nachos, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños mayores en el inmueble.

Detalles confirmados

Gracias a la rápida intervención de los guardias de seguridad y de los elementos de emergencia, el incidente no pasó a mayores y el establecimiento pudo ser asegurado sin mayores afectaciones.