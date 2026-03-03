Así es el panteón Recinto de la Paz donde fue sepultado "El Mencho"

El nombre de Nemesio Oseguera Cervantes ha quedado inscrito en los registros de uno de los cementerios más exclusivos del occidente del país. Se trata del Recinto de la Paz, un panteón privado ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, que destaca por su diseño arquitectónico moderno, sus extensas áreas verdes y un concepto de "parque funerario" que se aleja de la estética tradicional de los cementerios públicos. En este lugar, caracterizado por su orden y estricta vigilancia, se llevaron a cabo los servicios finales para el capo más buscado de los últimos tiempos.

A diferencia de los mausoleos ostentosos y las capillas monumentales que suelen verse en lugares como el panteón de Jardines del Humaya en Sinaloa, el Recinto de la Paz se distingue por una sobriedad elegante y minimalista. El complejo cuenta con capillas de velación de lujo, hornos de cremación de última tecnología y una infraestructura diseñada para garantizar la privacidad total de las familias. Las fotografías del lugar revelan senderos arbolados y criptas subterráneas que mantienen una estética uniforme, lo que dificulta que alguna tumba resalte visualmente sobre las demás, un factor que habría sido clave para la elección de este sitio por parte de la familia Oseguera.

Detalles del entierro de El Mencho

El entierro de "El Mencho" en este recinto no fue un evento ordinario. Fuentes locales y reportes de seguridad indicaron que, a pesar de la discreción del cementerio, se implementó un operativo de vigilancia perimetral por parte de las autoridades federales para monitorear el flujo de personas. Dentro del panteón, el ambiente fue de un silencio absoluto, custodiado por el personal de seguridad privada del lugar, que es conocido por sus estrictos protocolos de acceso. La sección donde se ubica la última morada del líder criminal se mantiene bajo reserva, aunque se sabe que es una de las áreas más costosas del complejo.

Implicaciones de la elección del panteón

La elección del Recinto de la Paz para sepultar a Oseguera Cervantes refleja una intención de mantener sus restos en el corazón de su zona de influencia, pero bajo un esquema de "perfil bajo" que evite que su tumba se convierta de inmediato en un centro de peregrinación o en un blanco de ataques por parte de grupos rivales. Sin embargo, la noticia de su ubicación ha puesto al exclusivo cementerio de Zapopan en el ojo público, rompiendo la tranquilidad que suele caracterizar a este espacio destinado a las familias de mayor poder adquisitivo en el estado de Jalisco.