Coahuila

"La Katrina" brilla en AgroFest Coahuila 2026 y da triunfo a criadero de Morelos

El ejemplar del Criadero "Los Luises" fue Campeona de Campeones en Saltillo.

Por Alberto Ibarra Riojas - 03 marzo, 2026 - 11:16 a.m.
"La Katrina" brilla en AgroFest Coahuila 2026 y da triunfo a criadero de Morelos
      MORELOS, COAH. — El Criadero "Los Luises" logró un importante triunfo durante el AgroFest Coahuila 2026, celebrado este sábado en Saltillo, al obtener el primer lugar en la categoría de Yeguas de 4 años en adelante gracias al destacado desempeño de "La Katrina".

      ¿Qué logró La Katrina en AgroFest Coahuila 2026?

      Tras conquistar su categoría, la yegua se consagró también como Campeona de Campeones, colocando en alto el nombre de Morelos y demostrando la calidad del trabajo que se realiza en el ámbito ganadero y ecuestre de la región.

      Impacto en la comunidad ganadera de Morelos

      Este logro representa el esfuerzo, la constancia y la dedicación de quienes trabajan en el campo, convirtiéndose en motivo de orgullo para la comunidad y reafirmando el potencial que existe en el municipio para competir a nivel estatal.

