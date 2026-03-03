Contactanos
"Mujeres en Movimiento" reúne a naverenses en el Centro Histórico

Decenas participan en "Mujeres en Movimiento: Nuestra Lucha, Nuestra Fuerza" en el Centro Histórico.

Por Alberto Ibarra Riojas - 03 marzo, 2026 - 11:05 a.m.
      NAVA, COAH. — En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó la actividad "Mujeres en Movimiento: Nuestra Lucha, Nuestra Fuerza" en el Centro Histórico del municipio, donde decenas de mujeres participaron en una jornada dedicada a la activación física y la convivencia comunitaria.

      La jornada de activación física

      Durante el evento se desarrollaron rutinas enfocadas en promover la salud y el bienestar integral, además de generar un espacio de encuentro que reconociera la fuerza y las aportaciones de las mujeres en la sociedad.

      Mujeres de distintas edades se sumaron con entusiasmo a cada dinámica organizada.

      Liderazgo de Pamela Valencia

      La instructora Pamela Valencia encabezó las actividades físicas, motivando a las asistentes a mantenerse activas y fortalecer su autoestima.

      Las organizadoras destacaron que este tipo de encuentros fomentan estilos de vida saludables y consolidan espacios seguros de participación para las mujeres.

