Accidente durante senderismo moviliza a cuerpos de rescate en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Un grupo de personas que realizaba senderismo en las afueras de la ciudad sufrió un accidente, lo que generó la movilización de cuerpos de rescate para brindar atención a uno de los participantes.

Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar para auxiliar a la persona lesionada, quien posteriormente fue trasladada para recibir atención médica.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con reportes, este tipo de incidentes se ha registrado en los últimos meses durante actividades deportivas y recreativas realizadas fuera de la ciudad.

Acciones de la autoridad

Autoridades y rescatistas señalaron que una de las principales causas de estos accidentes es la falta de equipo adecuado para practicar este tipo de actividades, así como la poca experiencia de algunas personas que participan en ellas.

Prevención de accidentes en senderismo

Asimismo, destacaron la necesidad de contar con personal capacitado y con conocimientos en senderismo y deportes al aire libre, con el objetivo de prevenir riesgos y evitar accidentes.