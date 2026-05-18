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Coahuila

En el rancho "El Pato" se registra primer brote activan brigadas en la Carbonífera; detectan caso de gusano barrenador

El ingeniero Ramiro Mortales Castillo, director de Desarrollo Rural en el Municipio de San Juan de Sabinas confirmó lo anterior

Por Teresa Muñoz - 18 mayo, 2026 - 02:38 p.m.
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      VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La detección del primer caso de gusano barrenador en una de las cabezas de ganado del rancho "El Pato" encendió las alarmas en la Región Carbonífera, donde se iniciará de forma urgente, un operativo de supervisión en un radio de 25 kilómetros y por ende la vacunación de ganado, para evitar la propagación de este parásito que afecta gravemente al sector pecuario.

      El ingeniero Ramiro Portales Castillo, titular del departamento de Desarrollo Rural Municipal, informó que el hallazgo se realizó hace aproximadamente dos o tres días, tras el reporte emitido a la Secretaría de Desarrollo Rural Estatal.

      Señaló que, desde entonces se han tomado medidas inmediatas para contener la situación y proteger a los productores locales.

      Portales Castillo destacó que, aunque ya se trabaja en la atención del caso, se mantendrá una vigilancia constante durante varios días en los municipios que integran la Región Carbonífera.

      El objetivo es garantizar que no existan más focos de infestación y que los ganaderos cuenten con la seguridad de que sus animales están libres de riesgos.

      El funcionario explicó que el barrido sanitario se llevará a cabo en ranchos y comunidades ejidales, bajo la coordinación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER).

      Estas brigadas tendrán la tarea de inspeccionar exhaustivamente las zonas rurales y aplicar las medidas necesarias para erradicar cualquier presencia del gusano barrenador.

      Finalmente, añadió que en estos momentos se espera el arribo de las brigadas de sanidad a la región, quienes se encargarán de reforzar las acciones de supervisión y control.

      Con ello, se busca evitar que el problema se expanda, proteger la economía de los productores ganaderos de la zona; mientras tanto, el sector ganadero y ejidal se encargan de adquirir la vacuna contra el gusano barrenador de ganado.

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