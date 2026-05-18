Catean vivienda en la colonia Acoros por delitos contra la salud en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Acoros, como parte de las acciones de seguridad que se mantienen en distintos sectores de la ciudad.

El cateo se realizó en el bulevar Arnica 415, en la colonia Acoros.

El operativo se efectuó en una vivienda ubicada sobre el bulevar Arnica 415, donde agentes estatales ingresaron para llevar a cabo las diligencias correspondientes relacionadas con delitos contra la salud.

Las autoridades continúan con operativos en diversas colonias de Ciudad Acuña.

Las autoridades informaron que continúan los recorridos y operativos en diversas colonias de Ciudad Acuña, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir la incidencia delictiva.

No se han reportado detenciones ni aseguramientos durante el operativo.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información sobre personas detenidas ni sobre objetos o sustancias aseguradas durante el cateo.