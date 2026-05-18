Ejido Los Álamos celebra arranque de Liga de Fútbol Rápido con ambiente familiar

Allende, Coah.– Entre porras, convivencia y entusiasmo deportivo, habitantes del ejido Los Álamos disfrutaron del arranque oficial de la Liga de Fútbol Rápido, evento que reunió a jóvenes jugadores y familias de la comunidad.

La inauguración de la Liga de Fútbol Rápido reunió a jóvenes y familias en un ambiente festivo.

La inauguración marcó el inicio de una nueva temporada deportiva en el sector, donde niños, adolescentes y adultos acudieron para apoyar a sus equipos y participar en una actividad que promueve la sana convivencia entre vecinos.

Durante la jornada se realizó la tradicional patada inicial y se vivió un ambiente familiar en las canchas, donde los asistentes destacaron la importancia de mantener espacios recreativos que impulsen el deporte y alejen a los jóvenes de situaciones de riesgo.

La actividad busca fomentar la convivencia y alejar a los jóvenes de situaciones de riesgo.

Habitantes del ejido señalaron que este tipo de actividades fortalecen la integración comunitaria y permiten que las familias convivan en un ambiente positivo, respaldando el talento deportivo local.