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Coahuila

Ejido Los Álamos celebra arranque de Liga de Fútbol Rápido con ambiente familiar

Jóvenes y familias se unen en un ambiente festivo para dar inicio a la temporada deportiva.

Por Alberto Ibarra Riojas - 18 mayo, 2026 - 02:30 p.m.
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      Allende, Coah.– Entre porras, convivencia y entusiasmo deportivo, habitantes del ejido Los Álamos disfrutaron del arranque oficial de la Liga de Fútbol Rápido, evento que reunió a jóvenes jugadores y familias de la comunidad.

      La inauguración de la Liga de Fútbol Rápido reunió a jóvenes y familias en un ambiente festivo.

      La inauguración marcó el inicio de una nueva temporada deportiva en el sector, donde niños, adolescentes y adultos acudieron para apoyar a sus equipos y participar en una actividad que promueve la sana convivencia entre vecinos.

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      Durante la jornada se realizó la tradicional patada inicial y se vivió un ambiente familiar en las canchas, donde los asistentes destacaron la importancia de mantener espacios recreativos que impulsen el deporte y alejen a los jóvenes de situaciones de riesgo.

      La actividad busca fomentar la convivencia y alejar a los jóvenes de situaciones de riesgo.

      Habitantes del ejido señalaron que este tipo de actividades fortalecen la integración comunitaria y permiten que las familias convivan en un ambiente positivo, respaldando el talento deportivo local.

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