Invitan en Allende al Serial Coahuila de Ciclismo de Montaña y carrera Trail Running

Allende, Coah.– Integrantes del equipo Galgos de Allende extendieron la invitación a la ciudadanía para participar en el Serial Coahuila de Ciclismo de Montaña, programado para este domingo 17 de mayo a las 08:00 horas en la pista Palomas, rumbo al ejido Chamacuero.

La actividad busca reunir a ciclistas, corredores y familias de la región en un ambiente de convivencia, deporte y recreación al aire libre, promoviendo la participación de personas de distintas edades y niveles de experiencia.

Detalles del evento

Además del evento de ciclismo, también se anunció una carrera de Trail Running que se llevará a cabo el próximo 24 de mayo, como parte de las actividades deportivas impulsadas por grupos locales interesados en fomentar hábitos saludables y el aprovechamiento de espacios naturales.

Impacto en la comunidad

Habitantes y organizadores destacaron que este tipo de competencias ayuda a fortalecer la convivencia comunitaria y brinda oportunidades para que jóvenes y adultos participen en actividades recreativas y deportivas dentro de la región.