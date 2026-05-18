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Coahuila

Invitan en Allende al Serial Coahuila de Ciclismo de Montaña y carrera Trail Running

El evento deportivo reunirá a ciclistas, corredores y familias en la pista Palomas, rumbo al ejido Chamacuero.

Por Alberto Ibarra Riojas - 18 mayo, 2026 - 02:34 p.m.
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      Allende, Coah.– Integrantes del equipo Galgos de Allende extendieron la invitación a la ciudadanía para participar en el Serial Coahuila de Ciclismo de Montaña, programado para este domingo 17 de mayo a las 08:00 horas en la pista Palomas, rumbo al ejido Chamacuero.

      La actividad busca reunir a ciclistas, corredores y familias de la región en un ambiente de convivencia, deporte y recreación al aire libre, promoviendo la participación de personas de distintas edades y niveles de experiencia.

      Detalles del evento

      Además del evento de ciclismo, también se anunció una carrera de Trail Running que se llevará a cabo el próximo 24 de mayo, como parte de las actividades deportivas impulsadas por grupos locales interesados en fomentar hábitos saludables y el aprovechamiento de espacios naturales.

      Impacto en la comunidad

      Habitantes y organizadores destacaron que este tipo de competencias ayuda a fortalecer la convivencia comunitaria y brinda oportunidades para que jóvenes y adultos participen en actividades recreativas y deportivas dentro de la región.

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