Conmemoran el Día Nacional del Árbol con campaña de reciclaje y reforestación en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – En el marco del Día Nacional del Árbol, se realizó una jornada de intercambio de botellas de plástico PET por árboles de sombra y frutales, con el objetivo de fomentar el reciclaje y fortalecer las acciones de reforestación en la ciudad.

La jornada de intercambio de botellas por árboles busca fomentar el reciclaje en Ciudad Acuña.

Durante la conmemoración también se reconoció la labor de personas comprometidas con la protección del medio ambiente y la promoción de prácticas ecológicas.

Durante el evento se reconoció a quienes promueven prácticas ecológicas en la comunidad.

De acuerdo con los organizadores, el programa busca incrementar la cobertura vegetal en el municipio mediante la participación ciudadana y generar un impacto positivo a largo plazo.

Las acciones de reforestación se han llevado a cabo en áreas verdes de alta afluencia.

Las acciones de reforestación se han impulsado en distintos sectores de la ciudad, principalmente en áreas verdes y espacios de alta afluencia, como parte de la estrategia para mejorar el entorno urbano.