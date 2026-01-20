Abandonan automóvil tras chocar contra poste en libramiento de Nava

NAVA, COAH.– Minutos antes de las 7:00 de la mañana se registró un accidente vehicular sobre la calle Comonfort, en el libramiento nuevo que conecta a la colonia Camino Real, donde un automóvil terminó impactándose de lleno contra un poste de concreto.

En el lugar fue localizado un vehículo Toyota Camry, color blanco y con placas de cartón, el cual se encontraba abandonado tras el percance, sin que se ubicara al conductor, lo que llamó la atención de vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

Las autoridades investigan el accidente

De acuerdo con los primeros indicios, el exceso de velocidad habría provocado que el conductor perdiera el control del automóvil, ocasionando el fuerte impacto y dejando daños materiales tanto en la unidad como en la infraestructura urbana.

Detalles del accidente en Nava

Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias iniciales y llevarán a cabo las investigaciones para determinar la propiedad del vehículo y deslindar responsabilidades por los daños ocasionados, mientras se exhorta a los automovilistas a conducir con precaución en esta vialidad.