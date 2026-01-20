Aseguran más de 300 gramos de metanfetamina tras cateo en Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Tras un cateo efectuado el pasado fin de semana en una vivienda ubicada en la zona centro del municipio de Nava, autoridades estatales dieron a conocer el aseguramiento de una cantidad considerable de droga.

De acuerdo con lo informado por el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, durante la diligencia realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Preventiva Municipal, se aseguraron más de 300 gramos de metanfetamina, sin que se registraran personas detenidas.

El delegado precisó que el narcótico quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para establecer la propiedad del inmueble cateado.

Detalles del cateo

Finalmente, Rodríguez Ríos destacó que con este operativo ya se han realizado nueve cateos en lo que va del presente año dentro de la jurisdicción de la Fiscalía General de Justicia Zona Norte Uno, concentrándose la mayoría de estos en el municipio de Piedras Negras.