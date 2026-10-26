La Secretaría de Salud de Coahuila apoya jornada de mastografías y Papanicolaou en san Buenaventura

Una jornada de mastografías y Papanicolaou se realizó este 26 de octubre en San Buenaventura, con apoyo de la Secretaría de Salud de Coahuila, para facilitar a las mujeres el acceso a estudios de detección oportuna del cáncer.

Rosa María Hipólito, directora de Salud municipal, informó que la actividad fue gestionada por el alcalde ante el Gobierno del Estado, con el propósito de incorporar al municipio a las brigadas itinerantes de atención médica durante el mes de prevención del cáncer de mama.

Señaló que la jornada tuvo una respuesta favorable, debido a que habitantes habían solicitado con anterioridad este tipo de servicios tanto al departamento de Salud como al DIF municipal.

La funcionaria explicó que las mujeres que no pudieron acudir este domingo tendrían la opción de trasladarse a Monclova el lunes 27 de octubre, donde se realizaría una jornada de salud en el Hospital Amparo Pape de Benavides, con la presencia del gobernador y la entrega de una mastografía y otros equipos médicos.

Hipólito llamó a la población a mantenerse atenta a las campañas de salud y aprovechar las unidades móviles cuando visiten el municipio, pues la falta de una cultura de prevención provoca que algunas personas busquen atención hasta que presentan síntomas.

Advirtió que la detección tardía del cáncer de mama complica la atención de la enfermedad, por lo que insistió en la importancia de realizarse estudios periódicos y seguir las recomendaciones del personal de salud.

La directora destacó que la jornada respondió a una necesidad expresada por las habitantes de San Buenaventura, quienes habían solicitado que el municipio fuera incluido en estas brigadas.