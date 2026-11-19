CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- En el marco del Día Mundial del Prematuro, se realizó una plática informativa en el Hospital General, dirigida al personal de salud que tiene contacto con recién nacidos.

Importancia de la atención a prematuros

Durante la actividad se destacó la importancia de mantener actualizada la información sobre los cuidados que requieren los bebés que nacen antes de las 37 semanas de gestación.

Se explicó que estos pequeños necesitan atenciones especiales debido a que algunos de sus órganos aún deben completar su proceso de maduración, por lo que sus cuidados deben adaptarse a sus condiciones.

Información para padres primerizos

Asimismo, se resaltó la importancia de llevar esta información a quienes más la necesitan, principalmente a los padres primerizos, para contribuir a una mejor atención de los bebés prematuros.