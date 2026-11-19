QUERÉTARO, México (AP) — El gobierno municipal de El Marqués, en el estado de Querétaro, impuso una multa de 117 mil 310 pesos al empresario promotor encargado del concierto del cantante sonorense Gabito Ballesteros, tras determinar que durante su presentación se interpretaron canciones cuyas letras incurren en apología de la violencia y del crimen organizado.

La resolución administrativa fue emitida por la Secretaría de Gobierno de El Marqués y equivale a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), el monto máximo contemplado por la normativa local para este tipo de faltas. Las autoridades municipales precisaron que la sanción económica no recae directamente sobre el intérprete de música regional mexicana, sino sobre la persona física o moral responsable de la contratación y organización del espectáculo público.

Acciones de la autoridad

El procedimiento sancionador se originó a raíz de la actuación que Gabito Ballesteros ofreció durante la madrugada del pasado sábado 14 de noviembre en el Teatro del Pueblo de la demarcación. De acuerdo con los reportes oficiales de supervisión, el repertorio ejecutado en el escenario incluyó temas que contravienen las disposiciones vigentes en materia de espectáculos masivos, motivo por el cual el evento fue suspendido en su momento.

Según el ordenamiento municipal, en el territorio de El Marqués queda prohibida la autorización y realización de presentaciones musicales que incluyan piezas cuyas letras promuevan conductas delictivas, exalten actividades ilícitas o hagan apología del delito. La restricción abarca distintos subgéneros musicales, entre ellos los corridos tumbados y los corridos bélicos, siempre que su contenido encuadre en los supuestos prohibidos por la autoridad.

Detalles confirmados

La sanción se fundamenta en el Reglamento de Espectáculos y Eventos Públicos del municipio de El Marqués, cuyas reformas entraron en vigor tras su publicación en el periódico oficial del estado, La Sombra de Arteaga, el 3 de octubre de 2025. En su artículo 11, el estatuto prohíbe otorgar permisos a espectáculos que difundan mensajes alusivos a la delincuencia organizada.

Por su parte, el artículo 51, fracción XXI, del mismo reglamento establece sanciones económicas que oscilan entre 500 y mil UMA para los organizadores que incumplan dichas reglas, además de facultar a las autoridades para ordenar la clausura o suspensión definitiva del evento en desarrollo. En este caso, la Secretaría de Gobierno municipal determinó aplicar el tope máximo previsto en la ley.

Las autoridades locales señalaron que el empresario promotor deberá cubrir el pago correspondiente y concluir los trámites administrativos ante la tesorería municipal para regularizar el expediente del evento. Asimismo, puntualizaron que el intérprete sonorense no cuenta con un veto definitivo para presentarse en Querétaro, pero cualquier futura actuación en la entidad estará sujeta al estricto cumplimiento de los reglamentos municipales vigentes sobre el contenido de su repertorio.

Verificación de datos: Los hechos reportados coinciden con la información publicada por ABC Noticias el 19 de noviembre de 2026 y con las disposiciones del Reglamento de Espectáculos y Eventos Públicos del municipio de El Marqués, Querétaro, reformado el 3 de octubre de 2025 en el periódico oficial La Sombra de Arteaga. Se confirma la multa máxima de mil UMA —equivalente a 117 mil 310 pesos mexicanos según el valor diario vigente de la UMA en 2026 de 117.31 pesos— impuesta al organizador del evento realizado la madrugada del 14 de noviembre, así como el fundamento en los artículos 11 y 51, fracción XXI, del citado ordenamiento. Cabe señalar que, aunque el titular de la nota original califica la sanción como "millonaria", la cifra oficial confirmada en el texto es de 117 mil 310 pesos, dato que se presenta con exactitud en el cuerpo de la nota.