Cumple el 75% de automovilistas

Luego de que cerca de 100 conductores han sufrido infracciones y en algunos casos sus unidades están retenidas en corralones, el 75 % del padrón local registrado ya cumplió con el pago de derechos vehiculares.

Jorge Barajas Arcila, recaudador de Rentas, dijo que, del padrón de más de 26 mil unidades, van más de 22 mil que ya han pagado, con lo que aún hay cerca de 4 mil que aún no lo han hecho.

Trascendió que aquellos vehículos cuyos modelos son de 2014 hacia arriba y que están en condiciones irregulares, Fuerza Coahuila los está asegurando, también a quienes traen placas vencidas de 2016 hacia atrás están yendo a parar al corralón.

Mientras que, para los que tienen adeudos anteriores solo es una multa, pero se les recoge placa o licencia de manejo y deben pagar la sanción y los derechos que adeuden.

Sin que sea oficial se calcula que cerca de 30 fueron llevados al corralón y hay unas 50 infracciones aplicadas.

Destacó que aún hay un número importante en este municipio que no lo ha hecho, si son detectados serán sancionados y en otros casos sus unidades aseguradas hasta que cubran estos pagos y las multas a las que se han hecho acreedores.

Es mejor que lo hagan por voluntad propia ya que los operativos serán permanentes, expresó.

Las instalaciones de la recaudación local se han visto atestadas de personas que buscaban cumplir con sus pagos en lo que va de los últimos 15 días.

El recaudador dijo que de hecho anteriormente no se había llegado a tener este número de cumplidos con los pagos y se espera llegar al cien por ciento del padrón.