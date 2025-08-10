Operativo antidrogas en Monclova: detenido por venta de drogas

Bajo la causa penal 738/2025, un juez de control vinculó a proceso a Eder Javier N por el delito de posesión simple de narcóticos con fines de comercio, luego de que fuera detenido en flagrancia durante un operativo de vigilancia en la colonia San Francisco.

La detención ocurrió la madrugada del pasado 3 de agosto, alrededor de la 1:30 horas, cuando elementos del grupo de Acción y Reacción realizaban recorridos preventivos. De acuerdo con la carpeta de investigación, un ciudadano anónimo alertó a los oficiales sobre la presunta venta de drogas incluyendo cristal, marihuana y cocaína en una vivienda blanca de dicho sector.

El denunciante señaló que al lugar llegaba con frecuencia una camioneta tipo Suburban, de la que descendían personas con paquetes envueltos en cinta canela, e incluso aseguró que ahí se comercializaban narcóticos a menores de edad.

Al arribar al domicilio, los uniformados observaron la camioneta y un intercambio sospechoso de paquetes. Los implicados intentaron huir, pero uno de ellos, identificado como Eder Javier N, fue capturado. En su revisión no se le encontraron estupefacientes, sin embargo, en el interior del vehículo se localizó una bolsa color café con polvo blanco, presuntamente cocaína.

Con una orden de cateo, los agentes ingresaron al inmueble señalado, donde aseguraron cuatro paquetes de cocaína con un peso aproximado de dos kilogramos, así como tres básculas.

Durante la audiencia inicial, el imputado se reservó su derecho a declarar. La mañana de este sábado se venció el plazo de investigación y, pese a los intentos de la defensa por desacreditar la versión de la Fiscalía, no se aportaron datos suficientes para evitar la vinculación.

Por la cantidad de droga decomisada, la juez se declaró incompetente y dio parte a las autoridades federales, que asumirán la investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Mientras tanto, Eder Javier N permanecerá en prisión preventiva en el penal de Monclova, procesado únicamente por posesión simple de narcóticos.