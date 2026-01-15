PRI impulsa el autoempleo con curso de fotografía accesible en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Con el objetivo de apoyar a las familias acuñenses y fomentar el autoempleo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció la realización de un curso de fotografía a bajo costo, dirigido al público en general.

Detalles del curso de fotografía en Ciudad Acuña

La capacitación se impartirá durante dos días y está enfocada en beneficiar a personas interesadas en aprender a utilizar de mejor manera su teléfono celular o una cámara fotográfica, herramientas que actualmente resultan clave en diversas actividades productivas.

El fotógrafo Fernando García explicó que el curso será de gran utilidad, especialmente para quienes cuentan con algún negocio y requieren imágenes de calidad para la promoción de sus productos o servicios.

Beneficios de la fotografía para negocios locales

Asimismo, destacó la importancia de mantenerse actualizados en el uso de la fotografía dentro del entorno digital, en particular en redes sociales, las cuales se han convertido en un medio indispensable para la difusión y las ventas.

Importancia de la fotografía en redes sociales

La invitación quedó abierta para que las familias interesadas aprovechen esta oportunidad de capacitación y se inscriban con el fin de fortalecer sus conocimientos y habilidades.