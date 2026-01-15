Coahuila y Durango unifican horarios de venta de alcohol en Torreón

TORREÓN, COAH.– La región Laguna avanza hacia un nuevo esquema de blindaje regional en materia de seguridad, luego de que autoridades municipales, estatales y federales acordaran homologar horarios de venta de alcohol y cierre de bares, cantinas y restaurantes en un plazo no mayor a 100 días, como parte de una estrategia integral para reducir delitos de alto impacto.

El anuncio fue realizado por el fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, al término de una reunión de coordinación interinstitucional celebrada en la Estación Aérea Militar Número Tres, ubicada en el municipio de Torreón, donde participaron autoridades de Coahuila y Durango.

Durante el encuentro se estableció que los municipios de Torreón y Matamoros, por Coahuila, así como Gómez Palacio y Lerdo, por Durango, deberán operar bajo los mismos lineamientos administrativos en materia de horarios de venta y consumo de bebidas alcohólicas, eliminando vacíos legales que en el pasado fueron aprovechados para extender horarios y generar focos de inseguridad.

Fernández Montañez subrayó que este acuerdo no es producto de la casualidad, sino del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, destacando que Coahuila se mantiene como el segundo y, en algunos indicadores, el tercer estado con menos homicidios del país, gracias a ejercicios como este, donde se comparten análisis técnicos y estrategias operativas, muchas de ellas de carácter reservado por razones de seguridad.

Detalló que la estrategia regional se construye sobre cuatro ejes principales: administrativo, operativo, tecnológico y comercial. En el rubro administrativo, explicó que existe una ruta clara y un compromiso para que los municipios avancen de manera coordinada, particularmente en los primeros 100 días, con criterios unificados que no se habían logrado consolidar en años anteriores.

Como parte de los acuerdos, también se anunció el fortalecimiento del Mando Especial de La Laguna, el cual será reforzado con mayor número de elementos, capacitación táctica y operativa especializada, así como con tecnología de última generación, incluyendo cámaras inteligentes y sistemas avanzados de vigilancia, con el objetivo de impedir el desplazamiento de grupos delictivos entre municipios de la zona metropolitana.

En la reunión participaron la fiscal general del Estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso; el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González; la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango; así como mandos militares, representantes de la Guardia Nacional, corporaciones estatales y municipales, y titulares de áreas estratégicas de seguridad de ambos estados.

Otro de los puntos centrales abordados fue el combate frontal al delito de extorsión. El fiscal informó que, derivado de la coordinación interestatal, se han iniciado seis carpetas de investigación, todas con personas detenidas y vinculadas a proceso, algunas bajo prisión preventiva. Recordó que, con la aplicación de la Ley General contra la Extorsión, este delito puede perseguirse de oficio, incluso sin denuncia directa, y contempla penas que pueden alcanzar hasta los 50 años de prisión.

Finalmente, se destacó que las mesas de seguridad en la región Laguna continuarán realizándose de manera permanente y mensual, con el fin de evaluar resultados, ajustar estrategias y mantener un blindaje sólido en una de las zonas metropolitanas más importantes del norte del país.