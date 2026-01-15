Atienden choque abandonado en puente Morelos–Nava; localizan vehículo con manchas de sangre

Morelos, Coah. – Elementos de Protección Civil y Bomberos de Morelos atendieron un reporte de choque automovilístico abandonado en el puente a desnivel Morelos–Nava, luego de una alerta emitida por el sistema C4, que movilizó a varias unidades de auxilio.

De acuerdo con el informe del director de Protección Civil y Bomberos, Hugo Martín Zubeldía Cantú, en el sitio fue localizado un vehículo Dodge Neon, modelo 1999, color blanco y con placas mexicanas, el cual se encontraba abandonado y presentaba daños de consideración tras impactarse contra una base de concreto a un costado del puente.

Durante la inspección no se localizaron personas lesionadas ni enfermas en el lugar del accidente; sin embargo, al interior del automóvil se detectaron manchas de sangre, por lo que se dio aviso inmediato a las autoridades correspondientes.

Acciones de la autoridad

El incidente quedó a cargo de Seguridad Pública, instancia que realizará las diligencias necesarias para el deslinde de responsabilidades y el seguimiento de las investigaciones.