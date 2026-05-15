Inicia curso de Prepa Abierta para mujeres en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.– Con el objetivo de impulsar la preparación académica y brindar mayores oportunidades de superación, se llevó a cabo el curso de inducción de Prepa Abierta dirigido a mujeres de la región.

El curso de inducción de Prepa Abierta

En el arranque oficial del programa participó la señora Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, acompañada de personal municipal y organizadores del proyecto educativo.

Al evento asistieron mujeres de Ciudad Acuña y del municipio de Jiménez, quienes manifestaron interés en continuar con sus estudios mediante esta modalidad educativa.

Importancia de la educación para las mujeres

Durante la ceremonia se destacó la importancia de que las mujeres continúen preparándose académicamente, al señalar que la educación representa una herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional.

Asimismo, se informó que la modalidad de preparatoria abierta busca ofrecer opciones accesibles para que más mujeres puedan concluir sus estudios y mejorar sus oportunidades de crecimiento.