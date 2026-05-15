Cateo en Fraccionamiento Cedros moviliza a la AIC en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.– Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron un cateo en un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Cedros, como parte de una investigación derivada de denuncias relacionadas con presuntos delitos contra la salud.

El cateo se llevó a cabo en el Fraccionamiento Cedros, en la calle Roble número 200.

La movilización ocurrió sobre la calle Roble número 200, en la parte alta de dicho sector, donde agentes estatales arribaron para ejecutar la orden judicial correspondiente.

De acuerdo con la información recabada, el operativo estaba enfocado en la búsqueda y aseguramiento de sustancias ilícitas.

Autoridades informan que el operativo busca retirar sustancias ilegales de la ciudad.

Autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes que se desarrollan en distintas colonias de la ciudad, con el objetivo de retirar sustancias ilegales y evitar su distribución.

Agentes de la AIC permanecieron varias horas en el inmueble durante las diligencias.

Durante varias horas, los elementos permanecieron al interior del inmueble mientras continuaban las diligencias correspondientes.