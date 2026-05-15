Ramiro Flores Morales, Más de Medio Siglo Formando Generaciones y Preservando la Historia de Sabinas

Sabinas, Coahuila.– Con 54 años de trayectoria docente ininterrumpida, el profesor Ramiro Flores Morales es considerado actualmente el maestro en activo con mayor antigüedad en la Región Carbonífera, consolidándose como una de las figuras más representativas de la educación, la cultura y la historia de Sabinas.

Su labor en las aulas comenzó en 1972, tras egresar de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Desde entonces ha dedicado su vida a la enseñanza de generaciones de estudiantes, principalmente en las áreas de física y matemáticas, manteniendo vigente una vocación que asegura volvería a elegir si tuviera la oportunidad de comenzar nuevamente su vida profesional.

Además de su preparación normalista, Flores Morales también cursó estudios en la entonces Escuela de Minería y Metalurgia de la Universidad Autónoma de Coahuila, hoy Escuela Superior de Ingeniería "Adolfo López Mateos". Posteriormente obtuvo especializaciones en física y química, así como estudios de maestría en educación superior, fortaleciendo una carrera académica que lo llevó a dirigir diversas instituciones educativas de la región. En 1991 asumió la dirección del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, donde impulsó proyectos académicos y de crecimiento institucional en beneficio de los estudiantes de la zona.

Aportaciones a la educación y la cultura

Entre sus principales aportaciones destaca también la fundación y dirección de la Escuela de Bachilleres del Norte, institución educativa establecida en Sabinas y de la cual continúa siendo responsable y catedrático activo. La escuela se ha consolidado como una opción de nivel medio superior para cientos de jóvenes de la Región Carbonífera.

La trayectoria del profesor Ramiro Flores Morales ha trascendido además el ámbito educativo. A lo largo de los años se ha desempeñado como cronista e historiador del municipio de Sabinas, además de ocupar cargos dentro de administraciones municipales y representar a la ciudadanía como diputado local en dos ocasiones. Su trabajo como investigador histórico lo ha llevado a participar en documentales nacionales e internacionales y a integrarse a organismos especializados en historia y arqueología industrial.

Publicaciones y legado

Como escritor, el historiador ha publicado al menos 17 libros relacionados con la historia regional, entre ellos obras como Historias de Sabinas, Coahuila, Historia de un Palacio, Arqueología funeraria de Sabinas, Coahuila y Rendición de Pancho Villa en Sabinas Coahuila, resultado de años de investigación sobre acontecimientos que marcaron el desarrollo histórico de la Región Carbonífera.

Aunque nació en Monterrey en 1954, llegó a Sabinas cuando apenas tenía dos años de edad, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los personajes más influyentes en la vida cultural y educativa de la región. Actualmente, además de continuar frente a grupo, se desempeña como coordinador regional de Cultura en la Región Carbonífera y asegura sentirse agradecido con Dios y con la vida por las satisfacciones que le ha brindado el magisterio, profesión que considera una verdadera misión de servicio hacia la sociedad.