¿El futbol americano no es para niños con autismo? En Saltillo ya les están callando la boca

Mientras muchos siguen creyendo que el futbol americano es solo para niños "duros", rápidos o que "aguantan todo", en Saltillo hay un entrenador que decidió romper esa narrativa... y está incomodando prejuicios.
En un país donde todavía hay quienes creen que un niño con autismo "no puede integrarse" a deportes de contacto, el maestro y entrenador Ramón Rocamontes está haciendo exactamente lo contrario: abrir el emparrillado a niñas y niños dentro del espectro autista y demostrar que el problema nunca fue la capacidad de ellos... sino las barreras que los adultos les ponen.
El desafío de la inclusión en el deporte
La apuesta no es menor. Porque hablar de inclusión es fácil en discursos, pero muy distinto es hacerlo en un campo de futbol americano, un deporte conocido por disciplina estricta, ruido, contacto físico, presión emocional y dinámicas intensas de equipo. Justamente los factores que muchos considerarían imposibles para menores con sensibilidad sensorial o dificultades de socialización.
Pero ahí está la contradicción que está cambiando mentalidades. Mientras algunos padres todavía dudan si un niño con autismo debería practicar deporte competitivo, proyectos deportivos en Saltillo están demostrando que el futbol americano puede convertirse en una herramienta de confianza, orden emocional y convivencia social cuando existe acompañamiento y empatía real.
La importancia de dar oportunidades
Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿Cuántas veces se ha excluido a un niño no porque no pueda... sino porque un adulto decidió que no debía intentarlo? La inclusión deportiva sigue siendo una deuda enorme en México. Muchas familias aún enfrentan rechazo, falta de espacios y entrenadores sin preparación para integrar a menores neurodivergentes. Sin embargo, iniciativas como la impulsada en Saltillo empiezan a cambiar la conversación: el deporte ya no solo como competencia, sino como herramienta para construir autoestima y pertenencia.
Concientización sobre el autismo en Saltillo
La historia también llega en un momento donde Saltillo ha intensificado esfuerzos públicos y sociales alrededor de la concientización sobre el autismo, desde actividades deportivas hasta programas especializados de atención. Quizá el verdadero golpe aquí no ocurre en el emparrillado. Tal vez el impacto más fuerte es contra un prejuicio muy viejo: pensar que ciertos niños tienen límites antes siquiera de darles una oportunidad.