Exigen esclarecer muerte de joven en Saltillo; colectivas piden investigar posible feminicidio

SALTILLO, Coahuila.-Con consignas y pancartas, familiares y colectivas feministas se congregaron afuera de la Delegación Sureste de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Saltillo para exigir una investigación con perspectiva de género por la muerte de Luisa Fernanda "N", joven de 27 años localizada sin vida en una vivienda de la colonia Bellavista.

La movilización se produjo después de que autoridades ministeriales informaran preliminarmente que la víctima presuntamente habría atentado contra su vida.

No obstante, la madre de la joven, Sandra, rechazó públicamente esa versión y acusó a la expareja sentimental de su hija de ejercer violencia constante en su contra.

Durante la protesta, la mujer afirmó que Luisa Fernanda sufría agresiones físicas y psicológicas desde tiempo atrás y aseguró que existían antecedentes y reportes previos relacionados con el presunto agresor, identificado como Aaron. Según relató, el hombre habría sido detenido tras los hechos, aunque posteriormente quedó en libertad.

"Mi hija vivía con miedo y aislada. Siempre fue violentada mientras estuvo con él", expresó Sandra ante las asistentes a la manifestación.

La madre de la víctima también cuestionó las condiciones en que encontró el cuerpo de su hija dentro del domicilio y aseguró que la escena no coincidía con la versión inicial difundida por las autoridades.

Acompañadas por colectivos feministas, amigas y familiares corearon frases como "¡Justicia para Luisa!", "¡Ni una más!" y "¡Fue feminicidio!", al tiempo que exigieron que la investigación contemple todas las líneas posibles y no se descarte la participación de terceros.

Por su parte, el delegado de la Fiscalía en la Región Sureste, Julio Loera, informó que la carpeta de investigación permanece abierta y que el caso se revisa bajo el protocolo especializado para muertes violentas de mujeres.

El funcionario explicó que en Coahuila toda muerte de una mujer con posibles indicios de violencia se analiza inicialmente bajo criterios de feminicidio, lo que incluye entrevistas, peritajes, revisión de antecedentes y análisis del entorno personal de la víctima.

Añadió que será hasta concluir las diligencias periciales y ministeriales cuando se determine oficialmente la causa de muerte de Luisa Fernanda.