Provocan incendios en la antigua Textil del Norte en Allende

Allende, Coah.— Incendios provocados en el interior de la antigua empresa Textil del Norte, ubicada en el sector oriente del municipio, movilizaron en repetidas ocasiones a los cuerpos de emergencia.

Personas desconocidas prendieron fuego a carrizales y hierba seca, generando riesgo para las viviendas cercanas.

Elementos de Bomberos de Allende y Morelos acudieron hasta en tres ocasiones durante las últimas horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara.

Acciones de la autoridad

El comandante José Raúl Garza Tron informó que los siniestros han sido intencionales, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a los vecinos del sector.

Ante la situación, se solicitó el apoyo de la ciudadanía para reportar actividades sospechosas y cualquier conato de incendio al número de emergencias.

Impacto en la comunidad

Los incendios representan un peligro tanto para las familias que habitan en las inmediaciones como para el entorno ambiental.