Contactanos
Coahuila

Provocan incendios en la antigua Textil del Norte en Allende

Fuego en carrizales y hierba seca puso en riesgo viviendas del sector oriente.

Por Alberto Ibarra Riojas - 24 febrero, 2026 - 11:09 a.m.
Provocan incendios en la antigua Textil del Norte en Allende
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Allende, Coah.— Incendios provocados en el interior de la antigua empresa Textil del Norte, ubicada en el sector oriente del municipio, movilizaron en repetidas ocasiones a los cuerpos de emergencia.

      Personas desconocidas prendieron fuego a carrizales y hierba seca, generando riesgo para las viviendas cercanas.

      Elementos de Bomberos de Allende y Morelos acudieron hasta en tres ocasiones durante las últimas horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara.

      Placeholder

      Acciones de la autoridad

      El comandante José Raúl Garza Tron informó que los siniestros han sido intencionales, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a los vecinos del sector.

      Ante la situación, se solicitó el apoyo de la ciudadanía para reportar actividades sospechosas y cualquier conato de incendio al número de emergencias.

      Placeholder

      Impacto en la comunidad

      Los incendios representan un peligro tanto para las familias que habitan en las inmediaciones como para el entorno ambiental.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados