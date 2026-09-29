Centros Libres ofrecen cursos gratuitos para mujeres en Ciudad Acuña
Talleres de bordado, pintura, artesanías y manualidades brindan nuevas herramientas de aprendizaje y desarrollo.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, COAH. — Los Centros Libres ofrecieron cursos gratuitos dirigidos a mujeres de Ciudad Acuña, con talleres enfocados en brindarles nuevas herramientas de aprendizaje y desarrollo.
Actividades ofrecidas por los Centros Libres
Entre las actividades impartidas se incluyeron bordado, artesanías, pintura y manualidades, además de un taller de plenaria básica, entre otras opciones.
Objetivo de los cursos
Los cursos buscan proporcionar a las mujeres herramientas que les permitan desarrollar habilidades y contar con mayores recursos para enfrentar situaciones relacionadas con necesidades económicas.
Las actividades tuvieron una buena respuesta, debido a la participación de mujeres que aprovecharon los talleres ofrecidos por los Centros Libres.