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Coahuila

Centros Libres ofrecen cursos gratuitos para mujeres en Ciudad Acuña

Talleres de bordado, pintura, artesanías y manualidades brindan nuevas herramientas de aprendizaje y desarrollo.

Por Angel Garcia - 29 septiembre, 2026 - 05:26 p.m.
Centros Libres ofrecen cursos gratuitos para mujeres en Ciudad Acuña
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Los Centros Libres ofrecieron cursos gratuitos dirigidos a mujeres de Ciudad Acuña, con talleres enfocados en brindarles nuevas herramientas de aprendizaje y desarrollo.

      Actividades ofrecidas por los Centros Libres

      Entre las actividades impartidas se incluyeron bordado, artesanías, pintura y manualidades, además de un taller de plenaria básica, entre otras opciones.

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      Objetivo de los cursos

      Los cursos buscan proporcionar a las mujeres herramientas que les permitan desarrollar habilidades y contar con mayores recursos para enfrentar situaciones relacionadas con necesidades económicas.

      Las actividades tuvieron una buena respuesta, debido a la participación de mujeres que aprovecharon los talleres ofrecidos por los Centros Libres.

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