Centros Libres ofrecen cursos gratuitos para mujeres en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Los Centros Libres ofrecieron cursos gratuitos dirigidos a mujeres de Ciudad Acuña, con talleres enfocados en brindarles nuevas herramientas de aprendizaje y desarrollo.

Actividades ofrecidas por los Centros Libres

Entre las actividades impartidas se incluyeron bordado, artesanías, pintura y manualidades, además de un taller de plenaria básica, entre otras opciones.

Objetivo de los cursos

Los cursos buscan proporcionar a las mujeres herramientas que les permitan desarrollar habilidades y contar con mayores recursos para enfrentar situaciones relacionadas con necesidades económicas.

Las actividades tuvieron una buena respuesta, debido a la participación de mujeres que aprovecharon los talleres ofrecidos por los Centros Libres.